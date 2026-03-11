Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Послы ЕС одобрили новые санкции против должностных лиц Ирана


11.03.2026   18:00


Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что послы стран ЕС одобрили новые санкции, направленные против должностных лиц иранского режима.

Об этом она сообщила в социальной сети Х, передает "Европейская правда".

В среду, 11 марта, послы государств-членов ЕС одобрили новые санкции, направленные против 19 должностных лиц иранского режима и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека.

Каллас подчеркнула, что пока продолжается война в Иране, ЕС будет защищать свои интересы и преследовать тех, кто несет ответственность за репрессии внутри страны.

"Это также является сигналом для Тегерана, что будущее Ирана не может строиться на репрессиях", – добавила она.

Перед началом военной операции в Иране администрация США объявила о введении новых санкций против более 30 физических, юридических лиц и судов, которые способствуют незаконной продаже иранской нефти и производству Тегераном баллистических ракет и других видов вооружения.

Также военные США заявили, что в течение 10 марта были поражены многочисленные иранские военные суда, включая миноносцы вблизи стратегически важного Ормузского пролива.


