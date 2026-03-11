Послы ЕС одобрили новые санкции против должностных лиц Ирана

11.03.2026 18:00





Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что послы стран ЕС одобрили новые санкции, направленные против должностных лиц иранского режима.



Об этом она сообщила в социальной сети Х, передает "Европейская правда".



В среду, 11 марта, послы государств-членов ЕС одобрили новые санкции, направленные против 19 должностных лиц иранского режима и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека.



Каллас подчеркнула, что пока продолжается война в Иране, ЕС будет защищать свои интересы и преследовать тех, кто несет ответственность за репрессии внутри страны.



"Это также является сигналом для Тегерана, что будущее Ирана не может строиться на репрессиях", – добавила она.



Перед началом военной операции в Иране администрация США объявила о введении новых санкций против более 30 физических, юридических лиц и судов, которые способствуют незаконной продаже иранской нефти и производству Тегераном баллистических ракет и других видов вооружения.



Также военные США заявили, что в течение 10 марта были поражены многочисленные иранские военные суда, включая миноносцы вблизи стратегически важного Ормузского пролива.





