|
|
|
Послы ЕС одобрили новые санкции против должностных лиц Ирана
11.03.2026 18:00
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что послы стран ЕС одобрили новые санкции, направленные против должностных лиц иранского режима.
Об этом она сообщила в социальной сети Х, передает "Европейская правда".
В среду, 11 марта, послы государств-членов ЕС одобрили новые санкции, направленные против 19 должностных лиц иранского режима и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека.
Каллас подчеркнула, что пока продолжается война в Иране, ЕС будет защищать свои интересы и преследовать тех, кто несет ответственность за репрессии внутри страны.
"Это также является сигналом для Тегерана, что будущее Ирана не может строиться на репрессиях", – добавила она.
Перед началом военной операции в Иране администрация США объявила о введении новых санкций против более 30 физических, юридических лиц и судов, которые способствуют незаконной продаже иранской нефти и производству Тегераном баллистических ракет и других видов вооружения.
Также военные США заявили, что в течение 10 марта были поражены многочисленные иранские военные суда, включая миноносцы вблизи стратегически важного Ормузского пролива.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна