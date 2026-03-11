НПО заявляют о политических увольнениях в мэрии Батуми после реорганизации

11.03.2026 19:19





Организации «Центр социальной справедливости» и «Независимый профессиональный союз – статья 78 Конституции» заявили, что процессы в государственном секторе указывают на попытку властей полностью подчинить институты политическому контролю. По их оценке, продолжающаяся волна увольнений государственных служащих подтверждает эту тенденцию, а реорганизация в мэрии Батуми является её продолжением.



Процесс реорганизации и реструктуризации в мэрии Батуми начался в январе 2026 года. В результате ряд специалистов был вынужден покинуть свои должности. По информации организаций, большинство из них ранее публично дистанцировались от приостановки процесса интеграции Грузии в ЕС, подписав проевропейскую петицию.



По оценке НПО, это создаёт обоснованные подозрения, что реорганизация использовалась не для повышения эффективности институций, а для удаления из системы государственных служащих с отличающимися политическими взглядами.



Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии от 2 марта 2026 года, после подведения итогов второго и третьего этапов конкурса было заявлено, что кандидаты, подписавшие проевропейскую петицию, не соответствовали требованиям конкурса. Однако анализ указанных в протоколе баллов показывает, что разница между победителями и другими участниками была минимальной, что вызывает вопросы относительно объективности критериев оценки и прозрачности принятия решений.



Организации также указывают, что в конце 2024 года правящая партия подготовила законодательные изменения, которые расширили основания для реорганизации государственных учреждений и ослабили правовые гарантии для государственных служащих.



После этих изменений увольнение сотрудников в процессе реорганизации стало фактически автоматическим, а руководителям учреждений было предоставлено право самостоятельно определять формат конкурса на вакантные должности — открытый, закрытый или внутренний.



На фоне этих изменений, по данным организаций, из государственных структур уже были уволены сотни служащих.



НПО считают, что окончательное увольнение 21 сотрудника мэрии Батуми без предложения альтернативных должностей или возможности восстановления на работе является чрезмерной мерой, которая не может считаться необходимой и пропорциональной.



Отдельно подчеркивается, что петиция, подписанная сотрудниками, касалась внешнеполитического курса Грузии, который остаётся предметом широкой общественной дискуссии. В документе выражалась верность Конституции Грузии и её целям, а также правовая оценка изменения внешнеполитического курса властями.



По мнению организаций, такая форма выражения мнения не угрожала нейтральности государственной службы и не представляла угрозы государственным интересам.



В заявлении также говорится, что действия властей могут нарушать право на свободу выражения мнения и принцип недискриминации, поскольку сотрудники, подписавшие петицию, оказались в существенно менее выгодном положении по сравнению с теми, кто её не подписывал.



НПО считают, что ограничительные меры, выразившиеся в увольнениях, преследовали скрытые цели — очистку государственного аппарата от служащих с иными политическими взглядами, формирование более лояльного публичного сектора и запугивание других чиновников.



По их оценке, такая практика подрывает институциональную память, наносит ущерб принципу профессиональной нейтральности и создаёт опасный прецедент, при котором карьерная стабильность государственных служащих зависит не от компетенции, а от политической лояльности к правящей партии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





