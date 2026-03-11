Грузия опережает 12 стран-членов и стран-кандидатов в ЕС по Индексу экономической свободы - замглавы Минэкономики

11.03.2026 20:22





«Грузия в Индексе экономической свободы опережает как 12 государств — членов Евросоюз, так и другие страны со статусом кандидата, что ещё раз подтверждает, что наша страна сохраняет открытую, конкурентную и предсказуемую среду», — заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузия Тамар Иоселиани, оценивая улучшенную позицию страны в Индексе экономической свободы Heritage Foundation, где Грузия занимает 35-е место среди 184 государств.



По словам заместителя министра, этот прогресс напрямую связан с проведёнными реформами, направленными на повышение эффективности регулирующей среды и сохранение низких налоговых ставок.



«Согласно Индексу экономической свободы Heritage Foundation, балл Грузии увеличился, и страна заняла 35-е место среди 184 государств.



Грузия со статусом »умеренно свободной» занимает 20-е место среди 44 стран европейского региона. Важно и то, что в европейском регионе Грузия опережает 12 государств — членов ЕС, включая Бельгия, Франция, Польша, Италия и Испания, а также другие страны, имеющие статус кандидата на вступление в ЕС.



Это ещё раз подтверждает, что наша страна сохраняет открытую, конкурентную и предсказуемую экономическую среду. В оценке Heritage Foundation также отмечается, что в стране были проведены реформы для повышения эффективности регулирующей среды и сохранена политика открытого рынка при низких налоговых ставках», — пояснила Тамар Иоселиани.



По её словам, прогресс Грузии в международных рейтингах напрямую связан с ростом транзитного и логистического потенциала страны.



«Следует также подчеркнуть, что этот прогресс напрямую отражается и на секторе транспорта и логистики, где свободная торговля, эффективные регулирования и стабильная фискальная политика создают важную основу для усиления региональной транзитной функции.



Для Грузии, как для коридора, соединяющего Европу и Азию, такие оценки особенно важны, поскольку они повышают доверие международных партнёров и инвесторов», — заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





