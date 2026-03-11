Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию о давлении на заключенного

11.03.2026 20:59





Специальная пенитенциарная служба Грузии отреагировала на заявление адвоката обвиняемого Зураба Ментешашвили, назвав распространённую информацию ложной. Речь шла о том, что якобы Ментешашвили перевели в карцер с целью давления, чтобы он прекратил голодовку, и что он содержится там в нечеловеческих условиях.



В ведомстве заявляют, что Ментешашвили не находится в одиночной камере (карцере). В соответствии с Пенитенциарным кодексом и внутренними правилами учреждения он временно размещён в камере внутренней классификации (так называемой карантинной камере).



По данным службы, после того как 6 ноября 2025 года Ментешашвили заявил о начале голодовки, его разместили вместе с другими объявившими голодовку заключёнными в соответствии с действующей инструкцией. Однако, как утверждают в ведомстве, он продолжал принимать пищу и пользоваться магазином на территории учреждения, поэтому не мог оставаться среди заключённых, объявивших голодовку. Об этом был составлен официальный акт, подписанный другими содержащимися в камере заключёнными.



Отмечается, что Ментешашвили находится в камере с круглосуточным видеонаблюдением. По поручению генерального директора пенитенциарной службы записи с камеры архивируются с 26 декабря 2025 года.



В ведомстве пояснили, что это сделано из-за регулярного распространения, по их словам, недостоверной информации о голодовке обвиняемых Зураба Чавчанидзе и Зураба Ментешашвили, а также потому, что адвокат сам упоминал архивирование материалов наблюдения.



Пенитенциарная служба заявила, что может опубликовать архивированные видеозаписи, на которых зафиксирован конфликт между Чавчанидзе и Ментешашвили из-за тайного получения еды, а также кадры, где объявившие голодовку обвиняемые принимают пищу.



По утверждению ведомства, несмотря на объявленную голодовку, оба обвиняемых полноценно питаются, получая как еду учреждения, так и продукты из тюремного магазина. Это, по словам службы, подтверждается соответствующей документацией.



Кроме того, в сообщении говорится, что осуждённый Денис Куланин, объявивший голодовку 17 февраля 2026 года, также продолжает принимать пищу — как предоставленную учреждением, так и купленную в магазине на территории тюрьмы. В пенитенциарной службе заявляют, что этому имеются документальные доказательства.





