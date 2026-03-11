ISFED: телекомпании Imedi и PosTV столкнулись с проблемой рекламы контента в соцсетях

После введения Великобритания санкций против телекомпаний Imedi и PosTV, у них, помимо других проблем, они столкнулись с ограничениями на спонсирование и рекламу собственного контента на платформах социальных сетей Meta, сообщает организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED).



Организация пишет, что обе телекомпании пытаются создавать новые страницы в соцсети Facebook и рекламировать контент через них. По заявлению ISFED, размещение рекламы на страницах обеих телекомпаний прекратилось на следующий день после введения санкций – 25 февраля.



«В обоих случаях (по состоянию на 10.03.2026) в библиотеке рекламы указано, что организациям ограничили размещение рекламы из-за нарушения стандартов Meta».



По данным организации, Meta официально не объявляла о введении ограничений в отношении санкционированных телекомпаний, «однако практика платформы даёт основания предполагать, что ограничения коснулись и страниц телекомпаний в Facebook». Отмечается, что пропагандистские медиа были одними из крупнейших рекламодателей в Facebook в масштабе Грузии. По последним данным, в феврале 2026 года Imedi и PosTV на принадлежащих им страницах за неполный месяц разместили около тысячи рекламных объявлений на сумму почти 38 тысяч долларов США.



Согласно данным библиотеки рекламы Meta, охватывающим период с 4 августа 2020 года по 25 февраля 2026 года, эти две телекомпании через различные страницы потратили на рекламу в Meta не менее 786 305 долларов США, что является абсолютно рекордным показателем для грузинских СМИ.



«Речь идёт о политической и/или социальной рекламе, размещённой телекомпаниями Imedi и PosTV на платформах Meta с 4 августа 2020 года по 25 февраля 2026 года», — пишет ISFED.



Исследователи ISFED также выявили две новые страницы POSTV, созданные уже после введения санкций в марте 2026 года, которые размещали рекламу в Facebook. Эти страницы получили право на размещение политической рекламы 4 марта, а все объявления были опубликованы в течение следующих двух дней. По заявлению организации, примечательно, что у обеих страниц в примечании библиотеки рекламы (так называемом дисклеймере) указана идентичная контактная информация.



