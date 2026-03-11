Зоозащитные организации заявляют о пропаже животных после стерилизации в приютах

11.03.2026 18:55





Зоозащитные организации Zero Strays Georgia, Animal Project и Peteasy заявляют, что в Грузии многие животные, доставленные в приюты для стерилизации, исчезают. По их словам, агентство также нередко забирало в приют уже стерилизованных животных.



Организации требуют, чтобы животные, доставленные для стерилизации, возвращались в своё первоначальное место обитания.



По мнению зоозащитников, массовая стерилизация бездомных животных-компаньонов необходима для решения проблемы гиперпопуляции, однако агентство должно внести ряд изменений в порядок исполнения, законодательство и нормативные акты.



Основные требования организаций:



• Стерилизованных (с клипсой на ухе) животных не следует забирать в приют, если им не требуется лечение. Вакцинацию необходимо проводить на месте.



• Животное, доставленное в приют, должно возвращаться в свой первоначальный ареал обитания. При перемещении в новое место оно теряет ориентацию и источники пищи, а также может столкнуться с агрессией и конкуренцией со стороны других собак.



• Ограничения на возвращение собак рядом с определёнными учреждениями, прописанные в действующем распоряжении, по мнению организаций, неясны и лишены практического смысла. Если животное не вернуть на прежнее место, его территорию займёт другое бездомное животное. Ограничить присутствие животных возле учреждений возможно только с помощью ограждений. Поэтому активисты требуют исключить соответствующие ограничения из пункта 3 статьи 3 распоряжения №412.



Кроме того, организации требуют, чтобы Национальное агентство продовольствия опубликовало информацию о том, куда были вывезены животные, забранные с улиц и впоследствии исчезнувшие, а также информировало кураторов и зоозащитных активистов о судьбе животных, находящихся под их опекой.





