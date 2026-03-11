Вольский: Россия не может побеждать в Грузии!

11.03.2026 20:17





Россия не может побеждать в Грузии, никак! - может победить с помощью Марты Кос, потому что те красные линии и противостояние, возникающие между Тбилиси и Брюсселем, это заслуга именно Марты Кос и её команды, - заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский, откликаясь на заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.



По его словам, Россия оккупировала 20% грузинской территории исходя из обстоятельств, созданных в отношении Грузии политиками, подобными Марте Кос.



«По этому вопросу возможно обсуждение. Конечно, у нас есть аргументы, и заявление Марты Кос абсолютно лишено аргументов. Как Россия может политически победить в Грузии, когда 20% территорий оккупировано? У ее страны есть дипломатические отношения с Россией, а у нас нет. Будь то Марта Кос, Кубилюс, Юкнявичене или другие - это грузиноненавистники, антигрузински настроенные люди, которые изображают ситуацию так, будто поддерживают нас, но в реальности хотят бросить нас в огненный водоворот, чтобы у их стран и сердца Европы стало меньше напряженности, создаваемой российской агрессией», — сказал Вольский.



Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, говоря о вопросе расширения ЕС заявила, что в Грузии «автократическая система подавляет» демократические голоса и еще больше отдаляет страну от европейского будущего, собственный народ обманывают, будто ведут страну в ЕС и что Евросоюз должен подстроиться под них. По ее словам, в Грузии можно увидеть, «что происходит, когда побеждает Россия».





