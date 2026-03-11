|
|
|
В Марнеули выявили нелегальную бойню птицы
11.03.2026 18:47
Национальное агентство продовольствия продолжает ужесточённый контроль по всей Грузии с целью выявления нелегальных предприятий и бойнь.
Инспекторы департамента Квемо-Картли обнаружили в Марнеули кустарно оборудованную бойню для птицы. В ходе проверки установлено, что физическое лицо О. А. (адрес: г. Марнеули, ул. Курбанова №2) осуществляло деятельность без обязательного разрешения агентства и без ветеринарного надзора.
Кроме того, на объекте были выявлены критические нарушения санитарных и производственных требований.
По итогам проверки нарушитель был оштрафован, а производственный процесс на объекте приостановлен.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна