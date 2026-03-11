Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Марнеули выявили нелегальную бойню птицы


11.03.2026   18:47


Национальное агентство продовольствия продолжает ужесточённый контроль по всей Грузии с целью выявления нелегальных предприятий и бойнь.

Инспекторы департамента Квемо-Картли обнаружили в Марнеули кустарно оборудованную бойню для птицы. В ходе проверки установлено, что физическое лицо О. А. (адрес: г. Марнеули, ул. Курбанова №2) осуществляло деятельность без обязательного разрешения агентства и без ветеринарного надзора.

Кроме того, на объекте были выявлены критические нарушения санитарных и производственных требований.

По итогам проверки нарушитель был оштрафован, а производственный процесс на объекте приостановлен.


