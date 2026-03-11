В Марнеули выявили нелегальную бойню птицы

11.03.2026 18:47





Национальное агентство продовольствия продолжает ужесточённый контроль по всей Грузии с целью выявления нелегальных предприятий и бойнь.



Инспекторы департамента Квемо-Картли обнаружили в Марнеули кустарно оборудованную бойню для птицы. В ходе проверки установлено, что физическое лицо О. А. (адрес: г. Марнеули, ул. Курбанова №2) осуществляло деятельность без обязательного разрешения агентства и без ветеринарного надзора.



Кроме того, на объекте были выявлены критические нарушения санитарных и производственных требований.



По итогам проверки нарушитель был оштрафован, а производственный процесс на объекте приостановлен.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





