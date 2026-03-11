В Грузии в 2025 году выросло число ДТП, погибших и пострадавших в них

11.03.2026 18:17





Количество дорожно-транспортных происшествий в Грузии в 2025 году увеличилось на 1,8% по сравнению с 2024 годом. За тот же период число погибших выросло на 5,6%, а пострадавших — на 8%. Каждый третий погибший — пешеход. Об этом заявила председатель правления организации «Альянс за безопасные дороги Грузии» Эка Лалиашвили.



По её словам, в Тбилиси число погибших в ДТП выросло на 23,7%.



Лалиашвили отметила, что для снижения числа трагических случаев недостаточно только ужесточения санкций. По её мнению, необходим комплексный подход, который включает:



• усиление штрафных санкций;



• образовательные кампании по безопасности дорожного движения;



• улучшение системы контроля и исполнения правил;



• инфраструктурные изменения;



• более тесное межведомственное сотрудничество.



Она также подчеркнула важность использования специальных детских автокресел при перевозке детей.



Говоря о новой регуляции, направленной на омоложение автопарка, Лалиашвили отметила, что ограничение ввоза автомобилей старше шести лет вряд ли существенно изменит ситуацию с аварийностью в стране.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





