|
|
|
В Грузии в 2025 году выросло число ДТП, погибших и пострадавших в них
11.03.2026 18:17
Количество дорожно-транспортных происшествий в Грузии в 2025 году увеличилось на 1,8% по сравнению с 2024 годом. За тот же период число погибших выросло на 5,6%, а пострадавших — на 8%. Каждый третий погибший — пешеход. Об этом заявила председатель правления организации «Альянс за безопасные дороги Грузии» Эка Лалиашвили.
По её словам, в Тбилиси число погибших в ДТП выросло на 23,7%.
Лалиашвили отметила, что для снижения числа трагических случаев недостаточно только ужесточения санкций. По её мнению, необходим комплексный подход, который включает:
• усиление штрафных санкций;
• образовательные кампании по безопасности дорожного движения;
• улучшение системы контроля и исполнения правил;
• инфраструктурные изменения;
• более тесное межведомственное сотрудничество.
Она также подчеркнула важность использования специальных детских автокресел при перевозке детей.
Говоря о новой регуляции, направленной на омоложение автопарка, Лалиашвили отметила, что ограничение ввоза автомобилей старше шести лет вряд ли существенно изменит ситуацию с аварийностью в стране.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна