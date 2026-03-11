Пашинян: Грузия для нас – это путь в Европейский союз

Премьер-министр Армении Никол Пашинян связывает продвижение государства на пути в Евросоюз с процессами вокруг Грузии. «Наибольшей проблемой на пути евроинтеграции Армении в настоящее время является замороженное состояние политического диалога между ЕС и Грузией», заявил во время выступления в Европарламенте.



«Грузия для нас – это путь в Европейский союз, и мы приняли закон о запуске процесса вступления Армении в ЕС после того, как Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС. Это сделало перспективу членства Армении в ЕС ощутимой.



Мы ожидаем и просим, чтобы конструктивный процесс между ЕС и Грузией развивался. Это важно для Армении. Это так же важно, как и для Грузии», – цитирует Пашиняна «Эхо Кавказа».



26 марта 2025 года Национальное Собрание Армении одобрило проект закона о начале присоединения страны к Евросоюзу. 4 апреля закон подписал президент Армении.





