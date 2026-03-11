|
|
|
Пашинян: Грузия для нас – это путь в Европейский союз
11.03.2026 17:13
Премьер-министр Армении Никол Пашинян связывает продвижение государства на пути в Евросоюз с процессами вокруг Грузии. «Наибольшей проблемой на пути евроинтеграции Армении в настоящее время является замороженное состояние политического диалога между ЕС и Грузией», заявил во время выступления в Европарламенте.
«Грузия для нас – это путь в Европейский союз, и мы приняли закон о запуске процесса вступления Армении в ЕС после того, как Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС. Это сделало перспективу членства Армении в ЕС ощутимой.
Мы ожидаем и просим, чтобы конструктивный процесс между ЕС и Грузией развивался. Это важно для Армении. Это так же важно, как и для Грузии», – цитирует Пашиняна «Эхо Кавказа».
26 марта 2025 года Национальное Собрание Армении одобрило проект закона о начале присоединения страны к Евросоюзу. 4 апреля закон подписал президент Армении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна