Народный защитник обратился к председателю парламента с законодательным предложением

11.03.2026 17:09





Народный защитник Грузии Леван Иоселиани 11 марта обратился к председателю парламента Шалве Папуашвили с законодательным предложением об обеспечении коммуникации детей с родителями, находящимися в заключении. Об этом сообщает аппарат Народный защитник Грузии.



По информации аппарата омбудсмена, законодательство предусматривает возможность ограничения следователем или прокурором общения обвиняемого с внешним миром (свиданий, телефонных разговоров и переписки) исходя из интересов правосудия.



«Проблемой является автоматическое распространение такого ограничения на несовершеннолетних детей обвиняемого, поскольку не существует специального правила, которое регулировало бы этот вопрос.



Народный защитник считает необходимым, чтобы право детей родителей, находящихся в заключении, на уважение семейной жизни не ограничивалось автоматически и с большей интенсивностью и продолжительностью, чем это необходимо для достижения легитимной цели. В законодательстве должны быть определены гарантии защиты прав ребёнка и его наилучших интересов на основе оценки обстоятельств каждого конкретного дела.



Народный защитник, ссылаясь на соответствующие международные стандарты, считает целесообразным, чтобы в результате внесения законодательных изменений было определено конкретное правило, согласно которому следственный орган при принятии решения об ограничении права обвиняемого на общение с внешним миром будет обязан рассматривать возможность нераспространения данного ограничения на его несовершеннолетнего ребёнка с учётом наилучших интересов ребёнка, специфики обвинения и индивидуальных обстоятельств дела», — говорится в информации аппарата Народного защитника.





