Купрадзе: Нужно использовать все возможности диалога, чтобы разрядить кризис
11.03.2026 16:07
Нужно использовать все возможности и формы диалога, чтобы преодолеть этот кризис. Нужно решить две главные проблемы: вопрос справедливых выборов и второе - освобождение политзаключенных, прекращение политических дел и процессов в политическом поле, - заявил генеральный секретарь «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе, комментируя заявление делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ о том, что отсутствие политического диалога в Грузии является серьезным препятствием для стабильности и решения проблем в стране.
«ОБСЕ не является исключением, понимая, что в Грузии тяжелейший политический кризис, созданный «Грузинской мечтой», логикой политического противостояния, находящегося в режиме взаимного уничтожения, и все это требует надлежащего решения.
Это возвращение соответствующего политического процесса и коммуникации, которые необходимы для выхода из кризиса, в то время когда в регионе идут тяжелейшие конфликты и политические противостояния. В этой ситуации стабильность политического пространства в стране имеет важное и решающее значение.
Для этого нужно использовать все возможности и формы диалога. Чтобы преодолеть этот кризис, нужно решить две основные причины: вопрос справедливых выборов и вопрос диалога по ним, а второе - освобождение политзаключенных и прекращение политических дел и процессов в политическом поле. Диалог вокруг этих двух вопросов, консолидацию нации мы считаем решающими», - заявил Купрадзе.
