Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Купрадзе: Нужно использовать все возможности диалога, чтобы разрядить кризис


11.03.2026   16:07


Нужно использовать все возможности и формы диалога, чтобы преодолеть этот кризис. Нужно решить две главные проблемы: вопрос справедливых выборов и второе - освобождение политзаключенных, прекращение политических дел и процессов в политическом поле, - заявил генеральный секретарь «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе, комментируя заявление делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ о том, что отсутствие политического диалога в Грузии является серьезным препятствием для стабильности и решения проблем в стране.

«ОБСЕ не является исключением, понимая, что в Грузии тяжелейший политический кризис, созданный «Грузинской мечтой», логикой политического противостояния, находящегося в режиме взаимного уничтожения, и все это требует надлежащего решения.

Это возвращение соответствующего политического процесса и коммуникации, которые необходимы для выхода из кризиса, в то время когда в регионе идут тяжелейшие конфликты и политические противостояния. В этой ситуации стабильность политического пространства в стране имеет важное и решающее значение.

Для этого нужно использовать все возможности и формы диалога. Чтобы преодолеть этот кризис, нужно решить две основные причины: вопрос справедливых выборов и вопрос диалога по ним, а второе - освобождение политзаключенных и прекращение политических дел и процессов в политическом поле. Диалог вокруг этих двух вопросов, консолидацию нации мы считаем решающими», - заявил Купрадзе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна