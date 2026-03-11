|
|
|
Премьер-министр Грузии выразил послу Израиля обеспокоенность событиями на Ближнем Востоке
11.03.2026 15:59
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Израиля в Грузии Валидом Абу Хая.
По данным администрации правительства, на встрече премьер выразил обеспокоенность в связи с событиями, происходящими на Ближнем Востоке, и выразил соболезнования Израилю в связи с погибшими.
Кроме того, отмечается, что глава правительства выразил надежду, что мир в регионе восстановится в короткий срок и подчеркнул важность стабильности для благополучия стран и народов.
«На встрече также говорили о многовековых дружеских отношениях, существующих между Грузией и Израилем», - отмечается в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна