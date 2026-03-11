Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Премьер-министр Грузии выразил послу Израиля обеспокоенность событиями на Ближнем Востоке


11.03.2026   15:59


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Израиля в Грузии Валидом Абу Хая.

По данным администрации правительства, на встрече премьер выразил обеспокоенность в связи с событиями, происходящими на Ближнем Востоке, и выразил соболезнования Израилю в связи с погибшими.

Кроме того, отмечается, что глава правительства выразил надежду, что мир в регионе восстановится в короткий срок и подчеркнул важность стабильности для благополучия стран и народов.

«На встрече также говорили о многовековых дружеских отношениях, существующих между Грузией и Израилем», - отмечается в информации.


