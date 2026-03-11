В Грузии изъяты десятки единиц незаконного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатые вещества

11.03.2026 15:49





Полиция в масштабе страны изъяла десятки единиц незаконного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатые вещества, задержано 51 лицо, - сообщил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



По его словам, в результате обыска полицией в качестве вещественных доказательств изъято большое количество огнестрельного и автоматического оружия, ручных гранат, магазинов, сотни патронов и взрывчатые вещества.



«Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан сотрудники Министерства внутренних дел Грузии в ежедневном режиме продолжают активную борьбу с организованной преступностью - министерство систематически проводит полицейские мероприятия, в том числе превентивного характера.



За последние 2 дня в ходе полицейских мероприятий, проведенных правоохранителями в масштабе страны, изъяты десятки единиц незаконного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ - всего задержано 51 лицо.



Данные мероприятия проводились правоохранителями на основании постановлений судьи в Тбилиси и различных регионах Грузии.



При личных обысках, обысках жилых домов, подсобных помещений и автомобилей задержанных полицией в качестве вещественных доказательств было изъято большое количество огнестрельного и автоматического оружия, ручных гранат, магазинов, сотни патронов и взрывчатых веществ. Расследование ведется по статье 236 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.



В результате эффективных полицейских и превентивных мероприятий, проведенных Министерством внутренних дел, в стране снизилось количество преступлений против жизни и здоровья, о чем свидетельствует опубликованная нами официальная статистика», - заявил Дарахвелидзе.





