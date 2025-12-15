В Кутаиси открылся альтернативный информационный центр о НАТО и ЕС

Бывшие сотрудники «Информационного центра о НАТО и Европейском союзе» намерены продолжить работу, которой занимались до закрытия учреждения, и содействовать повышению общественной осведомлённости об этих альянсах.



Власти партии «Грузинская мечта» закрыли центр несколько месяцев назад. Теперь «Информационный центр о НАТО и ЕС» будет работать в Кутаиси и получит статус неправительственной организации.



Основатели организации называют своим приоритетом борьбу с антизападной дезинформацией.



«Сегодняшний день очень важен, поскольку, по сути, »Информационный центр о НАТО и ЕС» продолжает работу уже на другой платформе. Думаю, нас ждёт насыщенная работа, информационные встречи в муниципалитетах и сёлах. Эта организация не ограничивается только регионом Имерети, и в будущем мы планируем расширить масштаб деятельности», — заявила одна из основателей организации Марика Вачарадзе.



Информационный центр о НАТО и Европейском союзе был открыт в Грузии в 2005 году. Его целью было помочь населению страны лучше понять роль и функции НАТО и ЕС, а также их участие в процессах безопасности и развития государств.



Партия «Грузинская мечта» упразднила центр с 1 июля 2025 года. 27 июня с территории центра уже вывозили вещи.





