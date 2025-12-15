Британская компания грозит России международным судом за национализацию крупнейшей в стране сети складов

Британская Raven Property Group хочет добиться компенсации за утрату российских складов своей бывшей дочерней структуры Raven Russia и не исключает обращения в международный арбитраж. Об этом говорится в сообщении компании инвесторам, на которое ссылается РБК. Компания намерена оспаривать национализацию складских комплексов. Речь идет об объектах в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске общей площадью около 1,9 млн кв. м. До 2022 года Raven владела ими через кипрскую структуру Raven Russia (Holdings) Cyprus.



После начала войны в Украине группа заявила о намерении передать контроль над российским бизнесом местному менеджменту во главе с Игорем Богородовым. Сделку планировалось провести по номинальной стоимости после получения разрешений регуляторов. В 2022 году был реализован опцион, позволивший компании Prestino Investments, созданной топ-менеджментом Raven Russia, приобрести 100% долей в кипрском холдинге. При этом Raven Property Group рассчитывала сохранить интерес в бизнесе через необеспеченные займы на десятки миллионов фунтов и рублей, а также через привилегированные акции.



В августе 2024 года Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием признать сделку по передаче российского бизнеса недействительной и обратить активы Raven Russia в доход государства. Надзорное ведомство указало, что компания выстраивала структуру владения через офшоры и обошла антимонопольный контроль ФАС. В начале 2025 года суд удовлетворил требования прокуратуры о национализации.



В результате склады перешли под управление Росимущества. В конце 2025 года они были выставлены на торги с начальной ценой около 90 млрд руб. Однако покупателей на весь портфель найдено не было. В обращении к инвесторам Raven Property Group отмечает, что шансы на успешное обжалование решений в российских судах оцениваются как низкие. При этом компания подчеркивает, что апелляция необходима для фиксации позиции и последующего обращения за компенсацией за пределами России.



Raven Property Group была основана в 2005 году британскими предпринимателями Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в российскую складскую недвижимость. До национализации компания оставалась крупнейшим владельцем складской недвижимости в стране, регулярно входя в рейтинги крупнейших владельцев недвижимости в России. В последнем доступном рейтинге Forbes компания занимала девятое место в рейтинге рантье с оценкой дохода около $220 млн.





