ЕС расширил санкции против «теневого флота» России

15.12.2025 17:05





Совет Европейского Союза ввел санкции еще против пяти человек и четырех организаций, ответственных за поддержку "теневого флота" России. Об этом говорится в официальном заявлении Совета, пишет "Европейская правда".



Совет ЕС внес в список бизнесменов, которые связаны прямо или косвенно с крупными российскими государственными нефтяными компаниями "Роснефть" и "Лукойл".



Все они задействованы в экономическом секторе, обеспечивающем значительный источник доходов для правительства РФ, а также – контролируют суда, транспортирующие сырую нефть или нефтепродукты, происхождением из России или экспортируемые из России, скрывая фактическое происхождение нефти и применяя незаконные и рискованные методы судоходства.



Новые санкции направлены против судоходных компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме и России, которые владеют или управляют танкерами, подпадающими под ограничительные меры, введенные ЕС или другими странами за то, что они являются частью "теневого флота" России.



В целом санкции ЕС после полномасштабного вторжения РФ в Украину уже применяются к более чем 2,6 тысячи физических лиц и организаций.



В этот же день стало известно, что Европейский Союз расширяет рамки санкционного режима против Беларуси, чтобы он охватывал также гибридные недружественные действия Беларуси против ее европейских соседей.



Кроме этого, Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 12 человек и двух организаций из-за дальнейших гибридных действий России, включая манипулирование иностранной информацией и кибератаки против ЕС, его государств-членов и партнеров.





