Украинские подводные дроны вывели из строя российскую подлодку класса 636.3 «Варшавянка»

Украинские подводные дроны «Sub Sea Baby» взорвались в порту Новороссийска и фактически вывели из строя российскую подлодку класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo). Субмарина получила критические повреждения.





На борту подлодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр», которые используются для ударов по территории Украины.



Стоимость подлодки класса «Варшавянка» составляет около 400 млн долларов США. Учитывая введенные международные санкции, строительство аналогичной субмарины теперь может стоить до 500 млн долларов. Этот класс подлодок также известен под названием «Черная дыра» из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.

Взрыв подводки является совместной операцией 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины.





