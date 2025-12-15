Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зурабишвили выражает поддержку архимандриту Дороте Курашвили


15.12.2025   21:22


Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала на решении Патриархии Грузии о лишении права богослужения в отношении архимандрита Дороте Курашвили.

Она пишет, что отправится на проспект Руставели, чтобы выразить ему поддержку.

Политик уверена, что Патриарх не мог согласиться с несправедливостью, а значит, не мог подписать документ, содержащий подобное решение.

«Я отправляюсь на Руставели в поддержку архимандрита Дороте и в знак солидарности с ним! Решение Патриархии позорит Грузинскую церковь и ее многовековую борьбу за свободу и независимость!

Я никогда не поверю, что Патриарх соглашается с несправедливостью!», — пишет Зурабишвили.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна