Зурабишвили выражает поддержку архимандриту Дороте Курашвили

15.12.2025 21:22





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала на решении Патриархии Грузии о лишении права богослужения в отношении архимандрита Дороте Курашвили.



Она пишет, что отправится на проспект Руставели, чтобы выразить ему поддержку.



Политик уверена, что Патриарх не мог согласиться с несправедливостью, а значит, не мог подписать документ, содержащий подобное решение.



«Я отправляюсь на Руставели в поддержку архимандрита Дороте и в знак солидарности с ним! Решение Патриархии позорит Грузинскую церковь и ее многовековую борьбу за свободу и независимость!



Я никогда не поверю, что Патриарх соглашается с несправедливостью!», — пишет Зурабишвили.



