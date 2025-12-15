|
Зурабишвили выражает поддержку архимандриту Дороте Курашвили
15.12.2025 21:22
Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала на решении Патриархии Грузии о лишении права богослужения в отношении архимандрита Дороте Курашвили.
Она пишет, что отправится на проспект Руставели, чтобы выразить ему поддержку.
Политик уверена, что Патриарх не мог согласиться с несправедливостью, а значит, не мог подписать документ, содержащий подобное решение.
«Я отправляюсь на Руставели в поддержку архимандрита Дороте и в знак солидарности с ним! Решение Патриархии позорит Грузинскую церковь и ее многовековую борьбу за свободу и независимость!
Я никогда не поверю, что Патриарх соглашается с несправедливостью!», — пишет Зурабишвили.
