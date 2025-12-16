Евролидеры выступили с совместным заявлением о мирных переговорах по Украине

16.12.2025 00:40





Лидеры ряда европейских стран и институтов ЕС выступили с совместным заявлением, в котором "приветствовали значительный прогресс в усилиях президента Трампа по обеспечению справедливого и прочного мира в Украине".



Текст заявления обнародовала пресс-служба правительства Германии, сообщает "Европейская правда".



В заявлении также говорится, что лидеры приветствуют тесное сотрудничество между командами президента Зеленского и президента Трампа, а также европейскими командами в течение последних дней и недель.



Европейские лидеры договорились сотрудничать с Трампом и Зеленским "для достижения длительного мира, который сохранит суверенитет Украины и европейскую безопасность".



"Лидеры согласились, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью более широкой евроатлантической безопасности. Они четко заявили, что Украина и ее народ заслуживают процветающего, независимого и суверенного будущего, свободного от страха перед будущей российской агрессией", – отмечается в заявлении.





Кроме того, лидеры США и Европы "обязались сотрудничать с целью предоставления Украине надежных гарантий безопасности и мер поддержки экономического восстановления в контексте соглашения о прекращении войны".



Среди таких обязательств в заявлении перечислено следующее:



• Оказывать Украине устойчивую и значительную поддержку для развития ее вооруженных сил, численность которых должна оставаться на уровне 800 тысяч человек в мирное время, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию Украины.



• Создать под руководством Европы "многонациональные силы Украины", сформированные из добровольцев из стран-участниц "коалиции решительных" и при поддержке США. Они будут способствовать восстановлению вооруженных сил Украины, обеспечению безопасности воздушного пространства Украины и поддержанию безопасности на море, в том числе путем проведения операций на территории Украины.



• Механизм мониторинга и проверки режима прекращения огня под руководством США с участием международных организаций для раннего предупреждения о любых будущих нападениях, определения их виновников и реагирования на любые нарушения, а также механизм устранения конфликтов для разработки взаимных мер по деэскалации, которые могут быть приняты в интересах всех сторон.



• Юридическое обязательство, с учетом национальных процедур, принимать меры для восстановления мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения. Эти меры могут включать вооруженные силы, разведывательную и логистическую помощь, экономические и дипломатические действия.





• Инвестировать в будущее процветание Украины, включая предоставление значительных ресурсов для восстановления и реконструкции, заключение взаимовыгодных торговых соглашений и учет необходимости компенсации Россией ущерба, нанесенного Украине. В этом контексте российские суверенные активы в Европейском Союзе были заморожены.



• Решительно поддержать вступление Украины в Европейский Союз.



Все они обязались работать над быстрым достижением дальнейшего прогресса в ближайшие дни и недели, чтобы совместно заключить и одобрить соглашение о длительном мире. Они подтвердили свою решительную поддержку президента Зеленского и народа Украины в их борьбе против незаконного вторжения России и в достижении справедливого и длительного мира.



Лидеры выразили свою поддержку Зеленскому и договорились поддержать любые решения, которые он окончательно примет по конкретным украинским вопросам.



Они подтвердили, что международные границы не могут быть изменены силой. Решения по территории принадлежат народу Украины, после того как будут эффективно введены надежные гарантии безопасности.



Они согласились, что некоторые вопросы необходимо будет решить на завершающих этапах переговоров.



"Они четко заявили, что, как и в любом соглашении, ничего не согласовано, пока не согласовано все, и что все стороны должны интенсивно работать над решением, которое могло бы обеспечить длительное прекращение боевых действий", – отмечается в заявлении.





Под заявлением подписались: канцлер Германии Фридрих Мерц, датский премьер Метте Фредериксен, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Нидерландов Дик Схооф, премьер Польши Дональд Туск, премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре, премьер Швеции Ульф Кристерссон, британский премьер Кир Стармер, а также главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта.



Телеканал Sky News ранее сообщал, что анонимный американский чиновник рассказал, что в ходе переговоров Украина-США в Берлине было решено "90% спорных вопросов" между Украиной и РФ.



Секретарь СНБО Рустем Умеров выразил надежду, что до конца дня американской и украинской стороне удастся согласовать позиции, которые "приблизят" Украину к миру.



По данным AFP, во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер давили на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса.



После этого заместитель главы МИД Сергей Кислица призвал не верить анонимным источникам относительно позиции США на переговорах.





