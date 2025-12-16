Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
С 1 января 2026 года будет объявлена ​​масштабная амнистия по изъятым водительским удостоверениям


16.12.2025   00:05


На основании обращения премьер-министра Ираклия Кобахидзе парламент подготовил законопроект, согласно которому начиная с 2026 года будет объявлена ​​амнистия по водительским удостоверениям, изъятым у граждан на различные сроки за различные нарушения.

Законопроект уже передан в Бюро и будет принят в среду в ускоренном порядке после трех чтений. Амнистия будет распространяться на всех, за исключением лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, связанных с наркотиками, в частности, в приобретении/хранении/изъятии крупных партий наркотиков.

Амнистия также не будет распространяться на водительские удостоверения, изъятые у лица в результате дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Законопроект об амнистии будет представлен на рассмотрение парламенту главой Комитета по правовым вопросам Арчилом Гордуладзе.


