С 1 января 2026 года будет объявлена ​​масштабная амнистия по изъятым водительским удостоверениям

16.12.2025 00:05





На основании обращения премьер-министра Ираклия Кобахидзе парламент подготовил законопроект, согласно которому начиная с 2026 года будет объявлена ​​амнистия по водительским удостоверениям, изъятым у граждан на различные сроки за различные нарушения.



Законопроект уже передан в Бюро и будет принят в среду в ускоренном порядке после трех чтений. Амнистия будет распространяться на всех, за исключением лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, связанных с наркотиками, в частности, в приобретении/хранении/изъятии крупных партий наркотиков.



Амнистия также не будет распространяться на водительские удостоверения, изъятые у лица в результате дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.



Законопроект об амнистии будет представлен на рассмотрение парламенту главой Комитета по правовым вопросам Арчилом Гордуладзе.





