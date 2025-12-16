|
|
|
С 1 января 2026 года будет объявлена масштабная амнистия по изъятым водительским удостоверениям
16.12.2025 00:05
На основании обращения премьер-министра Ираклия Кобахидзе парламент подготовил законопроект, согласно которому начиная с 2026 года будет объявлена амнистия по водительским удостоверениям, изъятым у граждан на различные сроки за различные нарушения.
Законопроект уже передан в Бюро и будет принят в среду в ускоренном порядке после трех чтений. Амнистия будет распространяться на всех, за исключением лиц, обвиняемых в тяжких преступлениях, связанных с наркотиками, в частности, в приобретении/хранении/изъятии крупных партий наркотиков.
Амнистия также не будет распространяться на водительские удостоверения, изъятые у лица в результате дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.
Законопроект об амнистии будет представлен на рассмотрение парламенту главой Комитета по правовым вопросам Арчилом Гордуладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна