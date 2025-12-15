Чубайса обвинили в краже еще 12 млрд рублей в «Роснано»

«Роснано» подало в Арбитражный суд Москвы к экс-главе компании Анатолию Чубайсу и другим бывшим топ-менеджерам о взыскании убытков по проекту производства оперативной памяти под брендом Crocus. Как сообщает «Интерфакс», сумма требований составляет 11,9 млрд руб. Федеральная служба судебных приставов ранее уже открыла исполнительное производство об аресте активов Чубайса. Ответчиками также проходят бывшие топ-менеджеры «Роснано», большинство из которых работали с Чубайсом еще в энергомонополии РАО ЕЭС — Юрий Удальцов, Владимир Аветисян, Дмитрий Пимкин, Андрей Кушнарев, Яков Уринсон, Андрей Трапезников, Олег Киселев, Андрей Малышев и Сергей Калюжный. В «Роснано» утверждают, что инвестированные средства не были возвращены из-за недобросовестных и неразумных действий лиц, принимавших решения по этому проекту.



Проект Crocus был одобрен в 2011 году и предполагал создание в России производства оперативной памяти MRAM, уникального для отечественной микроэлектроники. Совместное предприятие «Крокус наноэлектроника», созданное «Роснано» и французской Crocus Technology, так и не смогло организовать производство полного цикла. К апрелю 2023 года суммарные вложения в проект превысили 200 млн евро. В 2022 году компания попала под санкции ЕС, а ее чистый убыток составил 1,8 млрд руб. В августе 2024 года «Крокус наноэлектроника» объявила о начале банкротства. Как пояснил директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов, ответственные за проект лица игнорировали технологические риски, нарушали внутренние регламенты инвестиционной деятельности и не предусмотрели механизмов защиты интересов госкомпании. Финансирование проекта, по его словам, бесконтрольно увеличивалось, несмотря на убыточность и срыв сроков.



Это уже второй крупный иск госкомпании к бывшему руководству. Арбитражный суд Москвы начнет 23 января 2026 года рассмотрение дела о солидарном взыскании с Чубайса и группы его бывших соратников 5,6 млрд рублей убытков. В этом иске речь идет о проекте гибких планшетов Plastic Logic, который в «Роснано» также провалили. Несмотря на инвестиции свыше 12 млрд рублей, запуск производства в России был свернут уже в 2012 году. Средства на производство направлялись в иностранные юрисдикции и растворялись.



«Роснано» была создана в 2007 году, ее первым руководителем стал Чубайс. В 2020 году компанию возглавил Сергей Куликов. В начале 2022 года он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность прежнего менеджмента. С тех пор в отношении бывших топ-менеджеров возбужден ряд уголовных дел, связанных с мошенничеством, злоупотреблением полномочиями и растратой. Злоупотребления по бывшим проектам «Роснано», проинвестированным до 2020 года, превысили 40 млрд рублей. При подсчете ущерба учитывались только те случаи, по которым уже возбуждены уголовные дела. Обещавшая за 10 лет создать в России наноиндустрию размером триллион рублей, «Роснано» при Чубайсе растеряло почти все деньги от государства — более 143 млрд рублей. Сам Чубайс и топ-менеджеры после начала уголовных дел бежали из России. Чубайс получил гражданство Израиля и открыл в Тель-Авивском университете «Центр российских исследований».





