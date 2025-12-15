Зеленский поручил подготовить закон о проведении выборов в условиях военного положения

15.12.2025 16:55





По информации RBC Ukraine, президент Украины Владимир Зеленский поручил депутатам разработать законопроект, который позволит проводить выборы в условиях военного положения.



На прошлой неделе в Офисе президента уже состоялось рабочее совещание, посвящённое возможному проведению выборов.



Как сообщает издание, подготовка законопроекта уже началась. Он должен предусматривать решения в сфере безопасности, а также других организационных проблем.



Одним из новых механизмов рассматривается возможность многодневного голосования, при этом весь избирательный процесс должен быть завершён в течение 60 дней — по аналогии с внеочередными президентскими выборами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





