Зеленский поручил подготовить закон о проведении выборов в условиях военного положения


15.12.2025   16:55


По информации RBC Ukraine, президент Украины Владимир Зеленский поручил депутатам разработать законопроект, который позволит проводить выборы в условиях военного положения.

На прошлой неделе в Офисе президента уже состоялось рабочее совещание, посвящённое возможному проведению выборов.

Как сообщает издание, подготовка законопроекта уже началась. Он должен предусматривать решения в сфере безопасности, а также других организационных проблем.

Одним из новых механизмов рассматривается возможность многодневного голосования, при этом весь избирательный процесс должен быть завершён в течение 60 дней — по аналогии с внеочередными президентскими выборами.


