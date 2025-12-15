НБГ: В ноябре объем денежных переводов в страну увеличился на 11,9%

15.12.2025 18:40





В ноябре 2025 года объём денежных переводов, поступивших в страну, составил 298,4 млн долларов США (807,9 млн лари), что на 11,9% (на 31,7 млн долларов США) больше аналогичного показателя ноября 2024 года. Об этом сообщает Национальный банк Грузии.



«С начала года, за 11 месяцев, в страну было переведено 3 308,5 млн долларов США. Согласно опубликованной сегодня статистике НБГ, наибольшая доля денежных переводов приходится на страны Европейского союза — 45,5%, что соответствует 135,8 млн долларов США, при годовом темпе роста 14,2%. Среди стран ЕС особенно выделяется высокая доля Италии, Германии и Греции в общем объёме денежных переводов.



В то же время сохраняется тенденция роста денежных переводов из США. В частности, в ноябре был зафиксирован годовой рост на 15,5%, а объём переводов составил 57,8 млн долларов США.



В ноябре 2025 года из Грузии за границу было переведено 36,8 млн долларов США (99,6 млн лари), что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным показателем ноября 2024 года (33,3 млн долларов США)», — говорится в информации Национального банка Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





