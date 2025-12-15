Саакашвили: власть имитирует мои решения и преследует одну цель — освоение миллиардов

15.12.2025 20:47





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что представители «Грузинской мечты» продолжают соревноваться с ним, однако делают это, по его словам, крайне неумело. Об этом он написал в социальных сетях.



«Я перенес парламент в Кутаиси, а Конституционный суд — в Батуми. А они все перетаскивают на гору Арсенали. Перенос парламента в Кутаиси имел глубокий стратегический смысл — усиление региона, расширение страны, превращение Кутаиси в полноценно функционирующий город и приближение центра власти к Апхазети. Перенос Конституционного суда в Батуми имел важное политическое и символическое значение — после того как сами аджарцы победили сепаратистского феодала Абашидзе и Аджария вернулась в конституционное пространство Грузии. В переносе же »клоунского цирка» органов »коцев» на гору Арсенали заложена лишь одна цель — захватить центральные территории для очередного бессодержательного пункта и освоения сотен миллионов», — написал Саакашвили.



Напомним, 10 декабря появилась информация о том, что здания парламента, мэрии Тбилиси, администрации правительства и министерств могут быть перенесены на гору Арсенали. Это стало известно из документа о рыночном исследовании, опубликованного Муниципальным фондом.





