Архимандриту Дороте (Курашвили) приостановлено право священнослужения


15.12.2025   20:17


По распоряжению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II архимандриту Дороте (Курашвили) приостановлено право священнослужения.

Об этом сообщает Патриархия Грузии.

«Священнослужителю кафедрального собора Святой Троицы в Тбилиси, архимандриту Дороте (Курашвили), несмотря на предупреждения, за неоднократные нарушения церковной канонической этики, на основании 55-го Апостольского канона приостанавливается право священнослужения», — говорится в распоряжении Патриарха.


