Архимандриту Дороте (Курашвили) приостановлено право священнослужения

15.12.2025 20:17





По распоряжению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II архимандриту Дороте (Курашвили) приостановлено право священнослужения.



Об этом сообщает Патриархия Грузии.



«Священнослужителю кафедрального собора Святой Троицы в Тбилиси, архимандриту Дороте (Курашвили), несмотря на предупреждения, за неоднократные нарушения церковной канонической этики, на основании 55-го Апостольского канона приостанавливается право священнослужения», — говорится в распоряжении Патриарха.





