Партия «За Грузию» требует создания следственной комиссии по расследованию протестов в ноябре-декабре 2024 года

Партия «За Грузию» требует создания временной следственной комиссии с целью изучения законности применения специальных средств должностными лицами и сотрудниками правоохранительных органов во время собраний и манифестаций в ноябре–декабре 2024 года. Об этом на сегодняшнем заседании бюро заявил Шалва Кереселидзе.



По словам Кереселидзе, как в грузинском обществе, так и на международном уровне острую реакцию вызвал вопрос возможного применения запрещённых химических веществ против мирных демонстрантов.



«Как бы прискорбно это ни было, мы ежедневно слышим взаимоисключающие заявления и даже вынужденные признания о том, что водомёты действительно содержали запрещённые химические вещества. Такая реакция в обществе обоснованно усиливает подозрения о системном преступлении. Речь идёт о жизни и здоровье граждан Грузии. Общество имеет право знать, что происходит — имеем ли мы дело с индивидуальным нарушением или с системной незаконностью? По чьему приказу было применено, предположительно, запрещённое вещество? С какими конкретными рисками для здоровья столкнулись наши граждане? Учитывая низкий уровень доверия общества к судебной и следственной системе, а также то, что правосудие часто оказывается под политическим влиянием, особенно когда следы преступления ведут к высокопоставленным политическим должностным лицам, необходимость проведения независимого расследования обусловлена не только задачей выявления виновных и установления истины, что по идее должно входить и в интересы власти, но и своевременной идентификацией рисков для здоровья пострадавших граждан», — заявил Кереселидзе.





