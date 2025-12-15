|
Хоштария: Мы, политические заключенные, не являемся единицами торговли
15.12.2025 18:38
Мы, политические заключенные, не являемся единицами торговли, чтобы кто-то мог договариваться против нашей воли, мы боремся за свободу страны. Если бы это было не так, никто не смог бы заставить нас не подчиняться, - пишет лидер партии «Дроа» Элене Хоштария в письме из женской тюрьмы Рустави.
По ее словам, никакой торговли заключенными не будет.
«Никакого торга заключенными не будет! Как политик и политический заключенный, я с полной ответственностью заявляю, что никакой торговли заложниками и никакого выворачивания для российского режима «мечты» таким образом не будет.
Пока мы боремся, никто не будет вести разговаривать с Бидзиной на условиях, которые он придумал.
Условий только два - новые, справедливые выборы и наряду с этим безоговорочное освобождение заключенных. Народ давно борется за то, чтобы никто не разговаривал с Бидзиной и не давал возможности для маневрирования! Наши международные партнеры стоят именно рядом с народом.
Мы, политические заключенные, не единица торга, чтобы кто-то договаривался против нашей воли, мы боремся за свободу страны. Если бы это было не так, никто не смог бы заставить нас не подчиняться.
Сейчас время не торговать и выкручиваться, а время атаки и борьбы! Атака на применение химического оружия – главная тема, и никакой пример Беларуси для нас релевантен. До конца!» - говорится в заявлении Елены Хоштарии.
