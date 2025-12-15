США и Украина не смогли согласовать «демилитаризованную зону» в Донбассе

15.12.2025 17:37





Продолжавшиеся около 5 часов переговоры американских и украинских чиновников в Берлине, где Киев представил свою версию плана по окончанию войны, закончились без компромисса по ключевому, территориальному вопросу.



Киев согласился обсудить отказ от вступления в НАТО и также проведение выборов в кратчайшие сроки, но камнем преткновения по-прежнему остается принадлежность Донбасса, где администрация Дональда Трампа предложила создать «демилитаризованную зону».



Киев готов к временному «замораживанию» фронта и фактической потере контроля над оккупированными Россией территориями, но категорически отвергает требование вывести украинские войска из контролируемой части Донецкой области, сообщает Bild со ссылкой на украинских чиновников.



По словам источников издания, США предложили компромисс: Украина отходит с примерно 5,6 тысячи кв км в Донецкой области, но российские войска туда не входят. Москва от лица советника президента Юрия Ушакова поддержала эту идею, но с оговоркой — вместо армии на территории «демилитаризованной зоны» будут размещены силы Росгвардии.



Однако это «будет равносильно капитуляции украинской армии», сказал Bild высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, Киев выдвинул ответное предложение, суть которого описал Владимир Зеленский. «Если украинские войска отступают, скажем, на пять-десять километров, почему российские войска не должны также отступить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий?» — сказал он.



Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, который вел в Берлине переговоры в с Владимиром Зеленским, а также главой СНБО Украины Рустамом Умеровым, заявил в воскресенье, что был достигнут значительный прогресс». В Москве рассчитывают, что американская сторона поделится подробностями переговоров, заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





