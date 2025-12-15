США на переговорах в Берлине снова потребовали от Украины сдать весь Донбасс

15.12.2025 18:52





На переговорах в Берлине с участием президента Украины Владимира Зеленского посланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжили настаивать на сдаче Донбасса, сообщил источник AFP. По его словам, президент РФ Владимир Путин «хочет эту территорию», и Вашингтон требует от Киева отступить, но Зеленский отказывается выводить войска из подконтрольной части региона, которую РФ так и не смогла захватить. «Немного удивительно, что американцы занимают позицию России по этому вопросу», — отметил собеседник агентства.



В ходе переговоров, длившихся более 5 часов, Зеленский неоднократно отвергал требование США отказаться от Донбасса, настаивая на прекращении огня по текущей линии фронта, сообщил источник Bloomberg. По данным американского Института изучения войны (ISW), Россия контролирует почти всю Луганскую область и около 80% Донецкой, которые составляют регион. При этом 75% украинцев выступают против сдачи Донбасса, следует из опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.



Ранее сообщалось, что Киев согласился рассмотреть вариант о придании Донбассу статуса «свободной экономической зоны» с выводом всех войск — как украинских, так и российских. Публично Зеленский заявил, что пока остается непонятным, кто будет ею управлять. Он также подчеркнул, что любые территориальные уступки должны быть одобрены украинцами на референдуме.



По словам источников Bild, в варианте с «демилитаризованной зоной» в Донбассе также есть спорные для Украины нюансы. Так, США предложили ей вывести ВСУ с примерно 5,6 тысячи км² Донецкой области и пообещали, что РФ не станет разворачивать армию на этой территории. Однако в Киеве сочли, что это «будет равносильно капитуляции», и Зеленский выдвинул ответное предложение. «Если украинские войска отступают, скажем, на пять-десять километров, почему российские войска не должны также отступить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий?» — сказал он.



Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя вариант с созданием «демилитаризованной зоны» в Донбассе, подчеркивал, что при любом раскладе она будет находиться под управлением России, которая вместо армии разместит там подразделения Росгвардии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





