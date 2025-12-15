TI: следствие выборочно интересовалось конкретными экс-чиновниками «Мечты» — это не борьба с коррупцией

15.12.2025 18:49





НПО TI (Transparency International) заявила, что факт то, что следствие выборочно интересовалось конкретными бывшими чиновниками «Грузинской мечты», поэтому это — не борьба с коррупцией. Для организации очевидно, что существует противостояние между кланами в правящей партии, и для этой цели используются следственные органы.



Отмечается, что недавние расследования в отношении высокопоставленных чиновников, их аресты и освобождение под залог вызвали много вопросов, и главный — действительно ли это борьба с коррупцией в элите или клановое противостояние внутри «Грузинской мечты», в рамках которого основатель партии и олигарх Бидзина Иванишвили и премьер Грузии Ираклий Кобахидзе избавляются от бывших членов партии под видом борьбы с коррупцией.



TI изучила текущие расследования и их фигурантов, и выяснилось, что подследственные в основном являются членами клана бывшего главы СГБ Грузии Григола Лилуашвили или экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



«За последние годы накопилось много обвинений в коррупции в отношении многих других высокопоставленных чиновников, хотя расследование не касалось этих дел. Дело в том, что следствие выборочно интересовалось конкретными бывшими чиновниками «Грузинской мечты».



Поэтому очевидно, что в правящей партии существует противостояние между кланами, и что для этого используются следственные органы.



Неизвестно, конкретно по какой причине Бидзина Иванишвили разозлился на своих бывших подчиненных.



За последние месяцы было озвучено множество версий, объясняющих этот процесс, пока не существует общедоступных доказательств, позволяющих определить точную причину, но ясно одно – это не борьба с коррупцией», — говорится в информации НПО.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





