В Украине будут действовать силы безопасности европейских стран

16.12.2025 18:53





Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые европейские страны «готовы обеспечить поддержку» для Украины на земле после прекращения огня с Россией. Об этом глава государства заявил во вторник, 16 декабря, во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов, пишет New Voice.



Зеленский не уточнил, какие именно страны готовы взять на себя такие обязательства, но отметил, что инициативу возглавили Франция и Великобритания.



«Каждая страна «коалиции желающих» уже понимает, кто готов дать разведданные, кто готов обеспечить войска в Украине. У нас есть документ, но мы его не распространяем пока. Коалиция желающих решила, что готова обеспечить безопасность Украине после прекращения огня», — заявил президент Украины.



Он отметил, что будет понятно, на что готовы европейские страны, только после прекращения огня в Украине. По словам Зеленского, готовность стран также зависит от их конституций и решений парламента.





В свою очередь премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что 15 декабря в Германии страны Европы «усилили гарантии безопасности» для Украины. Они могут стать частью переговоров с Россией и довести переговоры до прекращения огня.



«Мы знаем, что мы технически можем сделать. Когда будет прекращение огня, тогда Нидерланды должны быть осторожны с процессом в парламенте, чтобы провести процедуру по привлечению наших военных к силам безопасности», — сказал премьер Нидерландов.





