ЕС открыл технические переговоры по трем кластерам с Молдовой

16.12.2025 18:44





Молдова начинает технические переговоры по трем кластерам с Европейским Союзом о вступлении. Об этом заявили еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос и вице-премьер по европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов во вторник, 16 декабря, пишет "Европейская правда".



Кос отметила, что получила "рекомендации от всех 27 государств-членов, которые будут направлять нашу работу по реформам в Молдове".



"Еще один шаг, чтобы приблизить граждан Молдовы к Европейскому Союзу", – подчеркнула Кос.



В свою очередь, Герасимов отметила, что три кластера составляют ядро переговоров о вступлении и являются определяющими для любого государства-члена ЕС.



Как сообщили в Бюро по вопросам евроинтеграции Молдовы, речь идет о трех кластерах:



• фундаментальные ценности;

• внутренний рынок;

• внешние отношения.



Накануне стало известно, что министры иностранных дел ЕС должны принять решение о продолжении переговоров о вступлении в ЕС с Молдовой на техническом уровне – так же, как 11 декабря во Львове сделали это для Украины.



Отметим, что об официальном открытии кластеров пока речь не идет, поскольку Венгрия блокирует этот шаг для Украины, а Молдова движется в ЕС в паре с Украиной.



11 декабря Украине во Львове передали так называемую переговорную позицию ЕС по трем кластерам, что станет основой для дальнейшей технической работы.



Украина и ЕС после открытия технических переговоров согласовали приоритетный план реформ из 10 пунктов, куда вошли положения по антикоррупции и верховенству права.





