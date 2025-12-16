В Цхинвали школы и детские сады массово закрываются на карантин

На фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, практически все школы и значительная часть детских садов Цхинвали переходят на карантин. Об этом рассказали «Ресу» в управлении образования администрации Цхинвали.



«В связи с ростом числа заболевших гриппом и ОРВИ, с 17 по 23 декабря включительно на полный карантин закрываются школы №3 и №6, а также детские сады №4, №6, №11 и №14»,- сказали в мэрии.



Как дополнили в Юго-Осетпотребнадзоре, был объявлен карантин и для других образовательных учреждений.



С 16 по 22 декабря включительно на карантин ушли Лицей искусств, Кадетская школа. В гимназии «Альбион» карантин действует с 13 по 20 декабря, а в гимназии «Рухс» – с 17 по 23 декабря.



Ранее городское управление образования объявило о закрытии на карантин с 16 по 22 декабря СОШ №1, №2, №9, №10, №11 и №12. На этот же период вводятся карантинные меры в следующих детских садах: №1, №5, №9, №12, №13, №17, №18 и №20.

Карантин в СОШ №5 продлится до 17 декабря.



Единственным образовательным учреждением, которое продолжает работать в обычном режиме, остается гимназия «Эрудит».





