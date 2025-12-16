|
Глава МИД Грузии: Украина должна иметь инструменты для компенсации ущерба от войны России
16.12.2025 22:40
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина должна иметь соответствующие инструменты для компенсации ущерба, причиненного стране и ее населению в результате несправедливой войны.
Министр находится в Гааге, где принимает участие в Дипломатической конференции по созданию Международной комиссии по рассмотрению жалоб Украины под эгидой Совета Европы.
По словам Маки Бочоришвили, «трагическая реальность, которую мы наблюдаем в центре Европы, требует больших усилий для восстановления мира в регионе. Грубое нарушение международных норм не должно оставаться без ответа».
«Грузия, как член-учредитель реестра убытков, приветствует этот шаг на пути к созданию международного механизма компенсации, который станет неотъемлемой частью Международной комиссии по рассмотрению жалоб», — сказал Бочоришвили.
Напомним, Грузия присоединилась к Конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению жалоб Украины.
16 декабря в Гааге учрежден орган — Комиссия, которая будет рассматривать иски о компенсации убытков, утраты или возмещение ущерба, причиненного международно признанными незаконными действиями, совершенными Россией в Украине или против нее, в феврале 2022 года или после 24 февраля.
