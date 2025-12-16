Лидеры ЕС не уйдут на рождественские каникулы, пока не будет согласовано финансирование Украины

16.12.2025 22:50





Лидеры Европейского союза намерены продолжать переговоры в Брюсселе до тех пор, пока не будет найдено решение по финансированию Украины. Об этом заявила заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Раунa. Страна с 1 января принимает председательство в Совете ЕС, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).



По ее словам, вопрос поддержки Киева является ключевым на саммите Европейского совета, начинающемся в четверг. Несмотря на сложность переговоров, страны ЕС готовы оставаться за столом обсуждений столько, сколько потребуется, чтобы избежать финансового кризиса в Украине. В противном случае Киев может столкнуться с нехваткой средств уже к середине следующего года, чего, как подчеркивают европейские чиновники, допустить нельзя.



В центре дискуссий — план предоставления Украине кредита в размере €210 млрд, обеспеченного замороженными российскими активами. Однако инициатива сталкивается с юридическими и политическими препятствиями. Бельгия, на территории которой хранятся основные средства, а также Италия, Мальта и Болгария выражают обеспокоенность правовыми рисками. Венгрия и Словакия выступают против сделки по принципиальным причинам.





По словам Раунa, государства-члены требуют гарантий правовой безопасности, и соответствующие механизмы сейчас дорабатываются. Она подчеркнула, что ЕС должен сделать все возможное и осознавать, какой сигнал будет отправлен миру в случае провала договоренностей.



Технические переговоры между послами ЕС были перенесены и продолжатся в интенсивном режиме вплоть до саммита. Несмотря на трудности, дипломаты считают предложенный план практически единственным вариантом, поскольку многие столицы выступают против прямого заимствования средств.



Кипр, который вскоре возьмет на себя шестимесячное председательство в Совете ЕС, выразил осторожный оптимизм и надежду на достижение соглашения уже на текущем саммите.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





