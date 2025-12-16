Москва всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией - представитель МИД РФ

16.12.2025 10:26





Москва всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией, при условии, что та не станет "разменной монетой" в играх против России, сообщил РИА Новости директор Четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин.



"Россия всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией. Главное, чтобы Грузия не становилась "разменной монетой" в антироссийских играх", — сказал он.



По словам дипломата, Москва стремится "к стабильным отношениям с Тбилиси".



"Тбилиси демонстрирует здоровый прагматизм, тенденцию к многовекторности во внешних делах", — добавил он.



В частности, напомнил Калугин, Грузия не стала вступать в антироссийскую санкционную коалицию, отвергла навязываемый ей извне безрассудный сценарий открытия "второго фронта" против России".



"Благодаря этому за последние несколько лет мы немалого достигли в экономике. У нас нет дипотношений, но есть активные связи, которые приносят осязаемую выгоду", — заключил дипломат.



Напомним, что недавно пресс-спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не собирается решать вопрос о деоккупации территорий Грузии.





