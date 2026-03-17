Парламент утвердил поправки, ужесточающие наказание за нарушение ПДД

17.03.2026 19:56





Парламент в третьем чтении утвердил пакет законодательных изменений, разработанный Министерством внутренних дел, который ужесточает административную ответственность за нарушения правил дорожного движения и увеличивает существующие санкции.



Поправки к «Кодексу административных правонарушений» были приняты единогласно 84 голосами.



Законодательные поправки увеличивают санкции за ряд нарушений.



Штраф за нарушение правил маневрирования транспортным средством на дороге увеличивается до 100 лари. При этом количество начисляемых на водительское удостоверение баллов за это нарушение уменьшается на 20.



С 50 до 100 увеличивается санкция за превышение скорости более чем на 15 км/ч, но не более чем на 40 км/ч.



Санкция за непристегнутый ремень безопасности водителем или пассажиром во время управления транспортным средством увеличивается до 50 лари. Одновременно за это правонарушение количество баллов по водительскому удостоверению будет снижаться на 10 .



До 50 лари увеличивается штраф за использование мобильного телефона водителем во время управления автомобилем. За нарушение правил остановки и стоянки, по примеру Тбилиси, штраф до 50 лари устанавливается в муниципалитетах Кутаиси, Батуми, Мцхета, Рустави, Гори, Телави, Поти, Зугдиди, Ахалцихе и Озургети а также на курортах Грузии, а также для категорий транспорта M3, N2, N3 или T.



За «дрифт», в результате которого будет повреждено имущество, либо причинён лёгкий вред здоровью человека, предусмотрен штраф в размере 500 лари и приостановка права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев.



Повторное нарушение правил дорожного движения, приводящее к аварийной ситуации или пробке, повлечет штраф в размере 300 лари и сокращение количества баллов на 30.



Новым правонарушением определяется остановка или стоянка транспортного средства на тротуаре либо на пешеходном переходе. В Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Мцхета, Рустави, Гори, Телави, Поти, Зугдиди, Ахалцихе, Озургети и на курортах Грузии за это предусмотрен штраф в размере 100 лари, а в других муниципалитетах - 10 лари.



За движение транспортного средства по тротуару предусмотрен штраф в размере 200 лари, у нарушителя также будет снято 30 баллов с водительского удостоверения.



Вопросы движения транспортных средств, кроме маршрутных, по «BUS LANE» определены по-новому. В частности, движение по «BUS LANE», помимо существующего штрафа в 100 лари, дополнительно повлечет сокращение 15 баллов в водительском удостоверении, а за повторное нарушение - штраф в размере 150 лари и сокращение на 30 баллов.



Штраф за движение по «BUS LANE» в направлении, противоположном установленному, остановку или стоянку составит 200 лари и снимается 20 баллов. За повторное нарушение - 300 лари и снимается 30 баллов.



Изменения вступят в силу 1 мая 2026 года.





