Парламент в первом чтении поддержал поправки к закону «О прозрачности иностранного влияния»


17.03.2026   18:32


Парламент рассмотрел и поддержал в первом чтении законодательные изменения, согласно которым полномочия, предусмотренные законом «О прозрачности иностранного влияния», вместо Национального агентства публичного реестра будут осуществляться Службой государственного аудита. Законопроект был принят в первом чтении 87 голосами (6 против).

С учетом инициативы депутатов большинства, по закону о прозрачности иностранного влияния Национальное агентство публичного реестра, находящееся в ведении Министерства юстиции, заменит Служба государственного аудита. Соответственно, «реестр организаций, проводящих интересы иностранной силы» будет функционировать в Службе государственного аудита, и организации, получающие иностранное финансирование, должны будут обращаться для регистрации в Службу государственного аудита.

На основании закона о прозрачности иностранного влияния, принятого парламентом в мае 2024 года, в Национальном агентстве публичного реестра Министерства юстиции создан реестр организаций, проводящих т.н. интересы иностранной силы. Согласно этому закону, неправительственные и медиа-организации, получающие более 20% дохода из-за рубежа, обязаны зарегистрироваться в реестре. В противном случае, согласно действующему закону, предусмотрен штраф в размере 25 тысяч лари.


﻿
