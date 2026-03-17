Для оценки состояния Патриарха в Грузию прибудет группа иностранных врачей

17.03.2026 17:45





«Врачи подтвердили, что из-за рубежа ожидают врача или группу врачей, чтобы оценить состояние здоровья Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II», — об этом журналистам у «Кавказского медицинского центра» заявил священнослужитель собора Святой Троицы, сотрудник Патриархии, протоиерей Теймураз Татарашвили.



По его словам, как отмечают врачи, состояние здоровья Патриарха, к сожалению, остаётся неблагоприятным.



«Постоянно, без перерыва совершаются молебны о здравии, которые поочерёдно проводят священнослужители у специально устроенных святынь и икон. Примерно 10–15 минут назад медперсонал встретился как с духовенством, так и с мирянами. Им в очередной раз сообщили последнюю информацию о текущем состоянии здоровья Его Святейшества. Было заявлено, что состояние, к сожалению, остаётся неблагоприятным, однако задействованы все имеющиеся медицинские и человеческие ресурсы для его выздоровления и возможного чудесного улучшения. Они подтвердили, что из-за рубежа ожидается авторитетный и опытный врач или группа врачей, чтобы ещё раз оценить ситуацию и высказать своё профессиональное мнение», — отметил протоиерей Теймураз Татарашвили.



Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был доставлен в «Кавказский медицинский центр» поздно ночью из-за ухудшения состояния здоровья. По информации врачей, у Патриарха было сильное желудочное кровотечение, в связи с чем ему были проведены соответствующие процедуры, и кровотечение удалось остановить. По данным медиков, на данном этапе Илия II находится в отделении критической медицины и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.





