В Гурджаанском муниципалитете умер 2-летний ребенок, проглотивший батарейку


17.03.2026   17:44


В селе Веджини Гурджаанского муниципалитета умер 2-летний ребенок, проглотивший батарейку.

Местные жители говорят, что девочка вытащила батарейку из игрушки и проглотила ее.

Семья своевременно обратилась в медицинское учреждение, ребенка доставили в клинику в Тбилиси, но спасти его не удалось.

Случай произошел два дня назад.


