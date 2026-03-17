В Гурджаанском муниципалитете умер 2-летний ребенок, проглотивший батарейку

17.03.2026 17:44





В селе Веджини Гурджаанского муниципалитета умер 2-летний ребенок, проглотивший батарейку.



Местные жители говорят, что девочка вытащила батарейку из игрушки и проглотила ее.



Семья своевременно обратилась в медицинское учреждение, ребенка доставили в клинику в Тбилиси, но спасти его не удалось.



Случай произошел два дня назад.





