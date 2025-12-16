|
Замминистра экономики и директор ГЖД встретились с директором французского производителя локомотивов Alstom
16.12.2025 20:26
Генеральный директор Грузинских железных дорог Лаша Абашидзе и заместитель министра экономики Тамар Иоселиани встретились с Жеромом Бойе, управляющим директором Alstom по Западной и Центральной Азии.
Министерство экономики, которое опубликовало информацию о встрече, заявило, что правительство сосредоточено на процессе модернизации железных дорог, который включает обновление парка вагонов и локомотивов.
Следует отметить, что встрече с управляющим директором Alstom предшествовала встреча министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили с министром транспорта Франции Филиппом Табаро. В ходе встречи стороны обсудили возможности участия и инвестирования французских компаний в транспортный и логистический секторы Грузии. На встрече также присутствовал генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Лаша Абашидзе», — говорится в информации, опубликованной Министерством экономики.
Вчера министр экономики Мариам Квривишвили объявила, что правительство планирует инвестировать 1 млрд лари в техническую модернизацию железной дороги.
«Мы видим, что в мире растут объемы грузовых перевозок и грузопотоков. Задача нашей страны – еще больше укрепить нашу транзитную роль, чтобы Грузия оставалась конкурентоспособной страной и надежным партнером, обеспечивающим быструю и качественную перевозку грузов. «Поэтому мы приняли решение, что в ближайшие годы в «Грузинские железные дороги» также будет инвестировано 1 миллиард лари для развития и расширения ее активов, в том числе локомотивного парка», - заявила Мариам Квривишвили. По словам министра экономики, проект модернизации железных дорог уже завершен, в рамках которого пропускная способность Грузинских железных дорог была удвоена.
