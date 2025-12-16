|
|
|
Прожиточный минимум в Грузии составляет 255 лари в месяц - Грузстат
16.12.2025 20:16
Государственная служба статистики опубликовала статистику за январь-ноябрь 2025 года по стоимости жизни, согласно которой прожиточный минимум в стране составляет менее 100 долларов в месяц, а именно 255 лари (что эквивалентно 94 долларам в месяц).
За последний год прожиточный минимум вырос на 23 лари, или 10%.
Государственная служба статистики в настоящее время публикует два вида прожиточного минимума: прожиточный минимум для среднего жителя, который, согласно методологии, составляет 255 лари, и второй — прожиточный минимум для трудоспособного мужчины, который составляет 288 лари. Эта цифра также увеличилась на 10%, или на 26 лари, в годовом исчислении.
Как рассчитывается прожиточный минимум?
Прожиточный минимум рассчитывается в Грузии с 1997 года. Именно в этом году парламент принял закон, который действует до сих пор. Согласно закону, прожиточный минимум является социальным ориентиром, используемым для определения минимального размера заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат. Следовательно, его размер имеет значительный политический и социальный вес в стране.
Прожиточный минимум рассчитывается с помощью специальной продовольственной корзины, которая была определена приказом министра здравоохранения от 8 мая 2003 года. Кроме того, прожиточный минимум является показателем стоимости только продуктов питания.
Минимальный прожиточный минимум не включает в себя расходы на жилье, коммунальные услуги, транспорт и многие другие расходы, которые приходится оплачивать каждому. Действующая система основана исключительно на стоимости продуктов питания. Расходы на отопление в зимний период также не учитываются. Продовольственный паек, на основе которого рассчитывается прожиточный минимум для трудоспособного мужчины, обеспечивает 2300 килокалорий в день. Эта таблица выглядит следующим образом:
Хлеб — 7,5 кг в месяц (250 г в день)
Фасоль — 600 граммов в месяц;
Рис — 300 граммов в месяц;
Макароны — 450 граммов в месяц;
Свинина — 300 граммов в месяц;
Курица — 600 граммов в месяц;
Колбаса — 300 граммов в месяц;
Картофель — 4,5 килограмма в месяц;
Капуста — 1,2 килограмма в месяц;
Йогурт — 750 граммов в месяц
После расчета прожиточного минимума суммируется продовольственный рацион, указанный на следующем этапе, что позволяет рассчитать месячную стоимость продовольственного рациона.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна