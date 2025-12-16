Прожиточный минимум в Грузии составляет 255 лари в месяц - Грузстат

Государственная служба статистики опубликовала статистику за январь-ноябрь 2025 года по стоимости жизни, согласно которой прожиточный минимум в стране составляет менее 100 долларов в месяц, а именно 255 лари (что эквивалентно 94 долларам в месяц).



За последний год прожиточный минимум вырос на 23 лари, или 10%.



Государственная служба статистики в настоящее время публикует два вида прожиточного минимума: прожиточный минимум для среднего жителя, который, согласно методологии, составляет 255 лари, и второй — прожиточный минимум для трудоспособного мужчины, который составляет 288 лари. Эта цифра также увеличилась на 10%, или на 26 лари, в годовом исчислении.



Как рассчитывается прожиточный минимум?



Прожиточный минимум рассчитывается в Грузии с 1997 года. Именно в этом году парламент принял закон, который действует до сих пор. Согласно закону, прожиточный минимум является социальным ориентиром, используемым для определения минимального размера заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат. Следовательно, его размер имеет значительный политический и социальный вес в стране.



Прожиточный минимум рассчитывается с помощью специальной продовольственной корзины, которая была определена приказом министра здравоохранения от 8 мая 2003 года. Кроме того, прожиточный минимум является показателем стоимости только продуктов питания.



Минимальный прожиточный минимум не включает в себя расходы на жилье, коммунальные услуги, транспорт и многие другие расходы, которые приходится оплачивать каждому. Действующая система основана исключительно на стоимости продуктов питания. Расходы на отопление в зимний период также не учитываются. Продовольственный паек, на основе которого рассчитывается прожиточный минимум для трудоспособного мужчины, обеспечивает 2300 килокалорий в день. Эта таблица выглядит следующим образом:



Хлеб — 7,5 кг в месяц (250 г в день)



Фасоль — 600 граммов в месяц;



Рис — 300 граммов в месяц;



Макароны — 450 граммов в месяц;



Свинина — 300 граммов в месяц;



Курица — 600 граммов в месяц;



Колбаса — 300 граммов в месяц;



Картофель — 4,5 килограмма в месяц;



Капуста — 1,2 килограмма в месяц;



Йогурт — 750 граммов в месяц



После расчета прожиточного минимума суммируется продовольственный рацион, указанный на следующем этапе, что позволяет рассчитать месячную стоимость продовольственного рациона.





