Пентагон готовит масштабную перестройку военного командования США – СМИ

16.12.2025 14:57





Высокопоставленные должностные лица Пентагона планируют снизить статус нескольких основных штабов американских вооруженных сил и изменить баланс сил среди высших генералов. Об этом 16 декабря сообщило издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.



По данным источников WP, этого добивается министр обороны США Пит Хегсет.



Если план будет принят, он приведет к одним из самых значительных изменений в высших эшелонах военной иерархии США за последние десятилетия, частично выполняя обещание Хегсета нарушить статус-кво и сократить количество четырехзвездочных генералов в армии. По словам пяти человек, осведомленных по этому вопросу, это ослабит роль штаб-квартир Центрального, Европейского и Африканского командования США, переведя их под контроль новой организации – Международного командования США.



Ожидается, что глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн в течение ближайших дней подробно расскажет об этом предложении. По словам источников СМИ, такие шаги дополнят другие усилия администрации США, направленные на перераспределение ресурсов с Ближнего Востока и Европы и сосредоточение внимания, прежде всего, на расширении военных операций в Западном полушарии.



План также предусматривает реорганизацию Южного и Северного командований США, контролирующих военные операции во всем Западном полушарии, под новый штаб, который будет называться Командование США в Америке, или Americom. Об этой концепции ранее писал NBC News.



Кроме того, официальные лица Пентагона также обсуждали создание Арктического командования США, подчиняющегося Americom, но эту идею, судя по всему, отвергли, пишет издание.



Эти меры приведут к сокращению количества высших военных штабов, известных как боевые командования, с 11 до восьми, а также к сокращению количества четырехзвездочных генералов и адмиралов, подчиняющихся непосредственно Хегсету. Другими боевыми командованиями, которые останутся, будут Командование США в Индо-Тихоокеанском регионе, Киберкомандование США, Командование специальных операций США, Космическое командование США, Стратегическое командование США и Транспортное командование США.



Источники WP заявили, что план соответствует стратегии национальной безопасности администрации, опубликованной в этом месяце, в которой заявлено, что "дни, когда Соединенные Штаты поддерживали весь мировой порядок, как Атлант, истекли".



Предложение подготовил Объединенный штаб Пентагона под руководством Кейна, его должны презентовать Хегсету уже на этой неделе как "приоритетный курс действий среди высокопоставленных военных чиновников", пишет СМИ.





