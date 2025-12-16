|
Зеленский: ни де-юре, ни де-факто мы не признаем Донбасс «российским»
16.12.2025 12:11
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет соглашаться на юридическое или "де-факто" признание оккупированного Донбасса частью России.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ после переговоров в Берлине 15 декабря.
На вопрос о судьбе Донецкой области Зеленский констатировал, что Россия хочет забрать регион, Украина – не хочет его отдавать, а США пытаются предложить компромисс.
"Они предлагают "свободную экономическую зону". И я еще раз подчеркну: "свободная экономическая зона" – это не значит, что под руководством Российской Федерации. Это важные для меня черты любого формата Донбасса. Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем – ту часть, которая временно оккупирована. Безусловно", – подчеркнул президент.
"В этом вопросе у нас пока консенсуса нет. Но в других вопросах есть движение вперед", – добавил Зеленский.
После предыдущего раунда переговоров на прошлой неделе Зеленский рассказал, как выглядит "компромиссное видение" США в отношении Донбасса.
По данным СМИ, во время переговоров в Берлине американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер оказывали давление на украинскую сторону с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса. В МИД Украины после этого предостерегли от доверия к данным из анонимных источников.
По источникам американских СМИ, в США считают, что решили "90% противоречий" между Украиной и РФ.
