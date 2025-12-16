Амаглобели — Европарламенту: в Грузии на стремление в ЕС отвечают репрессиями, нужна поддержка Европы

Мзия Амаглобели, основательница Batumelebi и Netgazeti, в письме Европарламенту заявила, что сегодня на стремление в ЕС в Грузии отвечают репрессиями. По ее словам, она желает европейским лидерам использовать все существующие механизмы, которые у них есть, чтобы влиять на «автократических правителей».



Амаглобели также отметила, что желает обществу Грузии защищать свою демократию и свое стремление в ЕС так же, как оно защищало бы свободу своей страны.



Письмо в Европарламенте было зачитано журналисткой Batumelebi Ирмой Димитрадзе.



Амаглобели подчеркнула, что «наша свобода зависит не только от нашей борьбы. Мы нуждаемся в солидарности и поддержке с вашей стороны, народов Европы и свободных людей цивилизованного мира».



Находящаяся под стражей журналистка подчеркнула, что ее коллеги с независимых СМИ борются за то, чтобы голос сопротивления граждан Грузии звучал для ЕС. Она заявляет, что получает премию Сахарова от имени всех политзаключенных, которые несправедливо отбывают наказание в тюрьмах Грузии и являются «подозреваемыми» в борьбе за европейское будущее страны.



Амаглобели отмечает, что грузинский народ прошел долгий путь, чтобы услышать этот голос, потому что Россия всегда была между Грузией и Европой.



«Мое поколение хорошо знает, что враг Грузии — Россия, и для этого нам не нужно заглядывать в исторические источники. Мы своими глазами видели и помним годы советской оккупации; грузин, зарубленных российскими военными лопатами и отравленных химическим оружием; помним августовскую войну 2008 года и повторную оккупацию Грузии. На фоне постоянных угроз со стороны России мы направляли все наши усилия, как могли, на развитие государства», — пишет Амаглобели, отмечая успехи, к которым после «Революции роз» пришла Грузия.







«За эти годы в Грузии выросло поколение, которое вместо русского изучало английский и другие европейские языки. Европа познакомилась с современными грузинскими писателями, художниками и режиссерами. Мы обменялись знаниями, опытом и культурой с вами, Европа. Мы нашли работу, друзей, любимые города и показали себя в Европе.



Сегодня на моей родине на стремление в Европейский союз отвечают репрессиями. Правительство установило режим, который отвечает интересам России. Граждане Грузии уже более года протестуют на улицах против приостановки процесса вступления в ЕС.



Это заявление было подобно удару косы – Грузия воспламенилась, и с тех пор мы горим», — отметила журналистка.



Амаглобели указывает, что власть «Грузинской мечты» беспощадна к тем, кто протестует: «режим» избивает, травит, штрафует, арестовывает и шантажирует протестующих, уничтожает свободную журналистику, ликвидирует оппозиционные политические партии и сажает их лидеров в тюрьмы, фактически ликвидирует НПО, объявляет работающих в них людей агентами и «отравляет граждан химическим оружием» (расследование ВВС — ред.).



Но при этом, отмечает Амаглобели, властям не удалось подавить протесты в Тбилиси.



«Возможно, именно поэтому со стороны ЕС слышны такие четкие заявления о поддержке грузинского народа и грузинского общества, как никогда ранее. Я очень благодарна за это. Я бы хотела, чтобы эти заявления превратились в действия, и европейские лидеры использовали все существующие механизмы, которые у них есть, чтобы повлиять на авторитарных правителей.



Хотела бы, чтобы грузинское общество защищало свою демократию и свое стремление в Европу так же, как оно защищало бы свободу своей страны. Потому что, в конечном счете, все сводится к одному: теперь, несомненно, должно быть ясно, что сила, стоящая за зверствами, совершенными в Беларуси, Украине и Грузии, приближается к сердцу Европы. Она направляется к вашим домам. А мы всего лишь препятствие на ее пути», — продолжает журналистка.



По словам Амаглобели, грузинский народ, который знаком с российской угрозой, говорим народам Европы, что если цивилизованный мир позволит, чтобы Москва в одностороннем порядке, «с ее империалистическими устремлениями и диктатом», пришла к т.н. «мирному соглашению» по Украине, то это, подчеркивает журналистка, станет «анонсом бесконечных войн на этом замечательном континенте».



Амаглобели подчеркнула, что, если древние и малые народы, такие как Грузия, и «воинственные независимые государства, такие как Украина», останутся в одиночестве перед лицом российской гибридной войны или военной агрессии, то это будет непоправимой исторической ошибкой.



«Наша свобода зависит не только от нашей борьбы. Мы нуждаемся в солидарности и поддержке с вашей стороны, народов Европы и свободных людей цивилизованного мира. Я верю в свободную, демократическую и сильную Европу!» — говорится в письме Мзии Амаглобели лидерам и народу стран-членов Евросоюза.



Отметим, 16 декабря в Европарламенте состоялась церемония награждения лауреатов премии Сахарова, заключенных журналистов — основательницы «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели и белорусского журналиста Андрея Почобута.



От имени Почобута награда была вручена его дочери Яне Почобут, а от имени Мзии Амаглобели — журналистке Ирме Димитрадзе.



Андрей Почобут и Мзия Амаглобели были названы лауреатами премии Сахарова в октябре этого года. Лауреаты премии получают по 50 000 евро.



В начале ноября основательнице Batumelebi, лауреатке премии Сахарова Мзие Амаглобели заочно была вручена еще одна награда — Free Media Awards («Премия свободных СМИ»).



22 октября Мзия Амаглобели была удостоена премии Сахарова, высшей награды Европейского союза в области прав человека.





