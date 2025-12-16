В Грузии прогнозируют 6% экономический рост и стабильность лари в 2026 году

Galt & Taggart опубликовал свой отчет экономического прогноза на 2026 год, согласно которому инвестиционный банк прогнозирует 6% экономический рост в стране в следующем году.



Это на 1,5 процентного пункта ниже, чем рост в 7,5% в 2025 году, но все же выше, чем 5% экономического роста, прогнозируемого правительством в бюджете на 2026 год.



В финансовом плане Galt & Taggart прогнозирует, что Национальный банк снизит ставку рефинансирования с текущих 8% до 7,5%. Galt & Taggart также ожидает, что лари в основном сохранит свой текущий обменный курс по отношению к доллару США и евро и даже немного укрепится, в то время как инфляция снизится до 3%. Galt & Taggart также ожидает увеличения доходов от туризма и денежных переводов, а соотношение государственного долга к ВВП снизится.



«В 2025 году грузинская экономика сохранила высокие темпы роста, в январе-октябре 2025 года реальный ВВП вырос на 7,6%, а международные резервы достигли рекордного уровня в 5,8 млрд долларов США. Основным двигателем экономического роста было потребление, которое в значительной степени поддерживалось сильным притоком валюты. Основным двигателем экономического роста было потребление, которое в значительной степени поддерживалось сильным притоком иностранной валюты и стабильностью лари. По нашему прогнозу, в 2026 году экономика Грузии вырастет на 6,0% при поддержке продолжения устойчивого притока иностранной валюты (особенно от туризма, доходы от которого составят 4,9 млрд долларов США, по нашим оценкам), стабильность лари и замедление темпов инфляции, что окажет положительное влияние на настроения потребителей и инвесторов. Кроме того, положительное влияние на экономическую активность окажут государственные капитальные расходы, которые растут на 9,4% в годовом исчислении, а также ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики. Мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе экономический рост составит около 5,5%. Между тем риски в основном связаны с политической и геополитической неопределенностью.



После двухлетнего периода низкой инфляции в марте 2025 года началось повышение цен, и в ноябре годовая инфляция достигла 4,8%, что было вызвано в основном ростом цен на продукты питания и медицинские услуги. Мы прогнозируем, что значительное замедление инфляции начнется с марта 2026 года, в основном за счет замедления роста цен в вышеупомянутых категориях под влиянием базового эффекта (В настоящее время мировые цены на продовольствие падают второй месяц подряд в годовом исчислении, что, как ожидается, найдет отражение на внутреннем рынке). Наш базовый прогноз предполагает среднегодовую инфляцию на уровне 3,0% в 2026 году. Это ниже ожидаемых 3,9% в 2025 году, что позволит НБГ снизить базовую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5% в течение 2026 года.



В нашем базовом сценарии лари будет в целом стабильным в 2026 году в связи с ключевыми предположениями о том, что: 1) приток иностранной валюты будет продолжать расти, 2) дефицит текущего счета останется ниже 5% ВВП, и 3) доллар останется слабым на мировом рынке. Согласно нашему прогнозу, в 2026 году курс лари по отношению к доллару США будет составлять в среднем около 2,7, а по отношению к евро — 3,13. Кроме того, по сравнению с 2025 годом, относительно умеренные темпы накопления Национальным банком валютных резервов могут повлиять на динамику укрепления курса лари», — говорится в экономическом прогнозе на 2026 год.



Ключевые макроэкономические прогнозы Galt & Taggart на 2025 и 2026 годы следующие:



Реальный рост ВВП — 7,5 % 6,0 %



Номинальный рост ВВП — 12,1 % 9,4 %



Среднегодовая инфляция — 3,9 % 3,0 %



Средний обменный курс лари/$ — 3,09 3,13



Средний обменный курс, лари/€ — 3,09 3,13



Ставка рефинансирования — 8,0% 7,5%



Доходы от туризма, млрд — $4,6 $4,9



Денежные переводы, млрд — $3,6 $3,8



Дефицит текущего счета, % ВВП - 5,0% 4,8%



Фискальный дефицит, % ВВП - 2,5% 2,5%



Государственный долг, % ВВП - 34,1% 33,5%





