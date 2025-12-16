|
«Грузинский легион» стал частью «Украинской добровольческой армии»
16.12.2025 18:27
«Грузинский легион» стал частью «Украинской добровольческой армии» (УДА), со ссылкой на командующего УДА Дмитрия Яроша сообщает «Эхо Кавказа».
Командиру легиона Мамуке Мамулашвили было вручено боевое знамя «в знак братства, единства и общей борьбы».
«С другом Мамукой вместе воюем против московской недоимперии с 2014 года… Благодарю Бога за то, что у меня есть такой Брат по оружию и что мне выпала честь возглавлять Грузинский национальный легион в составе Украинской добровольческой армии! Силы обороны Украины стали сильнее», – пишет в соцсетях Дмитрий Ярош, бывший депутат и экс-руководитель «Правого сектора».
Сам Мамулашвили отметил, что Грузинский легион был одним из первых иностранных боевых подразделений, вставших на защиту Украины в начале войны – «плечом к плечу с украинскими добровольцами».
«Искренне благодарим командование Украинской добровольческой армии за открытую душу, братство и подлинное доверие. Для нас большая честь служить вместе с такими людьми. Украине нужно больше таких командиров и патриотов, как Дмитрий Ярош – людей чести, принципов и бескомпромиссной любви к своему государству», – отметил он.
Ранее сообщалось, что украинские власти приняли решение расформировать все интернациональные легионы и включить их личный состав в штурмовые подразделения.
Отдельные представители легионов заявляли, что это решение может привести к существенному сокращению потока иностранных добровольцев в украинскую армию – а возможно, и к его полному прекращению.
«Грузинский национальный легион» – добровольческое вооружённое формирование, воюющее на стороне украинской армии. Он состоит преимущественно из бывших грузинских военных, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах. В России «Грузинский легион» признан террористической организацией. Мамука Мамулашвили заочно приговорен к 23 годам лишения свободы.
Бывший лидер украинской организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и запрещена), экс-депутат Дмитрий Ярош в 2021 году был назначен советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Для российских прокремлевских СМИ имя Яроша фактически стало нарицательным — его часто упоминают в контексте утверждений о том, что на Украине якобы доминируют «бандеровцы»-националисты.
