Шарашидзе: Для продолжения евроинтеграции власть должна найти в себе силы для обеспечения реальной демократии

«Мы согласны с тем, что в Грузии наблюдается демократический откат, о чём также говорится в отчёте Европейского союза по вопросам расширения, и на это указывают все наши партнёры», — заявил член партии «Гахария — За Грузию» Георгий Шарашидзе.



По его словам, ответственность за этот откат несёт власть, которая является автором антидемократических законов и антириторических заявлений.



«Демократический откат проявляется в автократии режима »Мечты», принятии антидемократических законов, ограничении демонстраций и так далее. Вы сказали, что отношения Грузия — Евросоюз зашли в тупик. За это несёт ответственность только »Мечта». То, чего Брюссель требует от Грузии, — это ничто иное, как фундаментальная защита прав человека и право на свободный и справедливый суд. Когда ни демократия, ни права человека не защищены, естественно, что Грузия не может считаться демократической страной. Соответственно, ЕС не может выстраивать отношения с автократическим режимом. Если власть хочет продолжить процесс евроинтеграции, ей необходимо найти в себе силы обеспечить реальную демократию в стране», — заявил Георгий Шарашидзе.



Напомним, что еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила: «Надеюсь, при поддержке народа власти и правительство Грузии вернутся к европейскому курсу, однако это в их руках».





