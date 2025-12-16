|
Послы шести стран вручили свои верительные грамоты президенту Грузии
16.12.2025 17:16
Во дворце президента Грузии состоялась церемония вручения верительных грамот резидентными и нерезидентными послами.
Президенту Грузии Михаилу Кавелашвили верительные грамоты вручили резидентные и нерезидентные послы шести стран: Исландии, Федеративной Республики Бразилия, Государства Катар, Государства Кувейт, Республики Панама и Народно-Демократической Республики Алжир.
По информации администрации президента, по завершении официальной церемонии вручения верительных грамот Михаил Кавелашвили пожелал послам успехов в их будущей деятельности.
В мероприятии приняли участие глава администрации президента Кетеван Квиникидзе и заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили.
